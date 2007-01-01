Характеристики товара
Описание
Круглый стол с керамикой защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи.
Столешница премиум-класса
Глянцевая керамика - очень эффектный материал, который сохряняет все свойства обычной керамики. Устойчивость к высокой температуре до 1000°С, твердость выше, чем твердость металла (а это значит на ней не останутся следы от металлических приборов), не впитывает загрязнения и влагу.
Высокая надежность материалов
Три оригинальные опоры - идеальное решение для такого стола т.к. оставляют максимальное место для ног, выглядят легко и гармонично.
Цвет черный/керамика мрамор серый глянец Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес37.8 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет