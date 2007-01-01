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Настоящее фото товара Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница
6 оценок
23 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница - фото 1Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница - фото 2Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница - фото 3

Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница

Артикул: CH-088-464
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый стол с керамикой защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи.

Столешница премиум-класса

Глянцевая керамика - очень эффектный материал, который сохряняет все свойства обычной керамики. Устойчивость к высокой температуре до 1000°С, твердость выше, чем твердость металла (а это значит на ней не останутся следы от металлических приборов), не впитывает загрязнения и влагу.

Высокая надежность материалов

Три оригинальные опоры - идеальное решение для такого стола т.к. оставляют максимальное место для ног, выглядят легко и гармонично.

Цвет черный/керамика мрамор белый глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес37.8 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный, мрамор
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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