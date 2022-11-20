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Стол Milena золото/ белый - фото 1

Стол Milena золото/ белый

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки17 кг

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