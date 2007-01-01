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Настоящее фото товара Стол кофейный Рос со стеклом, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Рос со стеклом, круглый
7 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Стол кофейный Рос со стеклом, круглый - фото 1Стол кофейный Рос со стеклом, круглый - фото 2Стол кофейный Рос со стеклом, круглый - фото 3Стол кофейный Рос со стеклом, круглый - фото 4

Стол кофейный Рос со стеклом, круглый

Артикул: CH-073-852
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалстекло, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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