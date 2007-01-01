Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Катания F» рассчитана на четыре персоны.
Набор мебели включает:
- прямоугольный обеденный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм.
- двухместный диван «Латте» - 1600×660×850 мм.
- 2 кресла «Латте», размер одного кресла - 550×660×850 мм.
- кофейный мини-столик «Форио» - 450×450×520 мм.
Все предметы мебели изготовлены из прочного алюминия, вручную оплетенного долговечным искусственным ротангом. На креслах и диване предусмотрены подушки со съёмными чехлами и влагостойкой пропиткой. Стол укомплектован прочным стеклом толщиной 5 мм для удобства использования.Обеденная группа выполнена в натуральном соломенном цвете и дополнит любой экстерьер в классическом стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес59 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки69 кг
- Изделия стопируютсяНет