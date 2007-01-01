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Катания F обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет соломенный - фото 1Катания F обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет соломенный - фото 2
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Катания F обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет соломенный

Артикул: CH-076-882
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Катания F» рассчитана на четыре персоны.

Набор мебели включает:

- прямоугольный обеденный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм.

- двухместный диван «Латте» - 1600×660×850 мм.

- 2 кресла «Латте», размер одного кресла - 550×660×850 мм.

- кофейный мини-столик «Форио» - 450×450×520 мм.

Все предметы мебели изготовлены из прочного алюминия, вручную оплетенного долговечным искусственным ротангом. На креслах и диване предусмотрены подушки со съёмными чехлами и влагостойкой пропиткой. Стол укомплектован прочным стеклом толщиной 5 мм для удобства использования.Обеденная группа выполнена в натуральном соломенном цвете и дополнит любой экстерьер в классическом стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес59 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки69 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Катания F обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет соломенный
Катания F обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет соломенный
203 290
В корзине

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