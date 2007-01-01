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Настоящее фото товара Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100
13 оценок
20 790
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Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100 - фото 1Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100 - фото 2Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100 - фото 3

Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д100

Артикул: CH-073-853
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалстекло, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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