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Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит

Артикул: CH-076-860
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Боно» с плетением из искусственного круглого ротанга для обустройства лаунж-зоны.

В ее составе находятся:

- трехместный диван – 2300×900×775 мм.

- два кресла – 1000×900×775 мм.

- журнальный столик – 1300×600×400 мм.

В качестве основы применяется прочный алюминиевый каркас.Цвет комплекта – графит.На креслах и диване предусмотрены мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань в обязательном порядке пропитывается влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм.


Габариты упаковки (ДШВ)
2300×930×800; 1020×930×800 - 2 кор; 1340×640×410мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес111,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки114.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
311 790
В корзине

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