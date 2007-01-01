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Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 3
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Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-844
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Капучино Сингл» является хорошим вариантом для размещения на частной территории для отдыха в компании близких и друзей.

Составляющие лаунж-зоны:

- диван для двух персон, размер – 1700×865×815 мм.

- два кресла, размер – 1040×865×815 мм.

- журнальный столик, размер – 1100×660×340 мм.

Мебель изготовлена из алюминиевого каркаса и круглого искусственного ротанга, которым вручную оплетается корпус. Цвет комплекта – коричневый.Серо-коричневые подушки с влагоотталкивающей пропиткой дополняют диван и кресла. Их чехлы сделаны из полиэстера, плотность которого - 230гр/м2.Журнальный плетеный столик идет в комплекте со стеклянной столешницей, толщиной 5 мм.


Габариты упаковки (ДШВ)
1700×900×830; 1050×900×830 - 2 кор; 1130×680×350мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес87 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки96.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
Капучино Сингл лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
234 490
В корзине

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