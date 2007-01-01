Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Капучино Сингл» является хорошим вариантом для размещения на частной территории для отдыха в компании близких и друзей.
Составляющие лаунж-зоны:
- диван для двух персон, размер – 1700×865×815 мм.
- два кресла, размер – 1040×865×815 мм.
- журнальный столик, размер – 1100×660×340 мм.
Мебель изготовлена из алюминиевого каркаса и круглого искусственного ротанга, которым вручную оплетается корпус. Цвет комплекта – коричневый.Серо-коричневые подушки с влагоотталкивающей пропиткой дополняют диван и кресла. Их чехлы сделаны из полиэстера, плотность которого - 230гр/м2.Журнальный плетеный столик идет в комплекте со стеклянной столешницей, толщиной 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1700×900×830; 1050×900×830 - 2 кор; 1130×680×350мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес87 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки96.50 кг
- Изделия стопируютсяНет