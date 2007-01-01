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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Джокер черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Джокер черный
39 оценок
2 69026
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Стул на металлокаркасе Джокер черный производства ChiedoCover
Распродажа

Стул на металлокаркасе Джокер черный

Артикул: CH-034-259
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота620 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота620 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес4,3 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки4.90 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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