Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный производства ChiedoCover

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный

Артикул: CH-066-094
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 1200x600, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200х800, бук, шампань
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2990
1200 600 750 16 19.5 3090
1200 800 750 16 23.3 3390
1500 800 750 16 27.2 3690
1500 900 750 16 29.6 3790
900 600 760 26 22.0 4790
1200 600 760 26 26.7 5290
1200 800 760 26 33.0 6090
1500 800 760 26 39.2 6490
1500 900 760 26 43.1 6690
900 600 766 32 25.3 4990
1200 600 766 32 31.0 5590
1200 800 766 32 38.7 6490
1500 900 766 32 51,2 7290






Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Другие товары из раздела складные столы

Товар в корзине

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
101 310
112 562 ₽по отдельности