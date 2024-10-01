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Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый - фото 1Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый - фото 2Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый - фото 3

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый

Артикул: CH-065-345
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес16.6 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3490
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 3990
1500 800 750 16 27.2 4290
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 750 26 22.0 4590
1200 600 750 26 26.7 4990
1200 800 750 26 33.0 5690
1500 800 750 26 39.2 6090
1500 900 750 26 43.1 6290
900 600 750 32 25.3 4790
1200 600 750 32 31.0 5290
1200 800 750 32 38.7 6290
1500 800 750 32 46.4 7090
1500 900 750 32 51.2 7390

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