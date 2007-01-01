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Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый
9 оценок
6 04015
7 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый - фото 1Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый - фото 2Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый - фото 3Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый - фото 4Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый - фото 5
Распродажа

Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый

Артикул: CH-088-351
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5890
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 8390
1500 760 26 66.5 9690
1800 760 26 92.2 10490


Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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