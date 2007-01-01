Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1200, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый
8 оценок
4 59015
5 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - фото 1Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - фото 2Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, D1200, венге, белый производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Лидер 3, D1200, венге, белый

Артикул: CH-068-510
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, D 1500 мм, венге, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, D1200, черный, белый
Фотография товара Стол Лидер 3, D1200, черный, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39023
4 390 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 57 шт.В пути 60 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт круглый Коктейльный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт круглый Коктейльный , произведённого компанией ChiedoCover
от10 6908
11 590 ₽Оптовая цена

Стол Кейт круглый Коктейльный

34
В наличии 57 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ

13
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный

10
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, черный

14
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*800, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*800, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лидер 2, 2400*800, белый, черный

14
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09011
5 690 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, бук, белый, кромка ПВХ

7
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69016
4 390 ₽

Стол Лидер 1, 1200*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

8
В корзине
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, антрацит, 25 мм, 160*70

13
В корзине

Другие товары из раздела складные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19023
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

40
В наличии 200 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 2, 1800*800, венге, черный, кромка ПВХ

14
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1300*800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1300*800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1300*800

12
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников

14
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый

14
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, бук

14
В корзине
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1903
4 290 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань

12
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09023
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1300х800, бук, серебро

14
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ

6
В корзине
Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 140*70

15
В корзине

Товар в корзине

Стол Лидер 3, D1200, венге, белый
Стол Лидер 3, D1200, венге, белый
от 4 590
5 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности