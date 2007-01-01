Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый
8 оценок
5 9405
6 240 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - фото 1Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - фото 2Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый

Артикул: CH-068-461
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1550 мм
  • Высота упаковки1550 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки70 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5890
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 8390
1500 760 26 66.5 9690
1800 760 26 92.2 10490


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2», произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, серый, золотой

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, серый, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, серый, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500*900, серый, белый, кромка ПВХ

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, серый, черный

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной ясень шимо, антрацит, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной ясень шимо, антрацит, 22 мм, 120*70

7
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 100*70

10
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной сосна винтер, белый, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной сосна винтер, белый, 25 мм, 80*70

12

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 740
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, черный, белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро

15
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, серый, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, серый, антрацит, 22 мм, 160*70

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, графит, белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, графит, белый, 25 мм, 160*70

14
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 80*70

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 80*70

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, кронберг, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, кронберг, белый, 25 мм, 140*70

12
Настоящее фото товара Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 160*70

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70

9

Товар в корзине

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый
Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый
от 5 940
6 240 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности