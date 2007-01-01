Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый
13 оценок
6 7405
7 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - фото 1Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - фото 2Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый

Артикул: CH-068-460
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5890
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 8390
1500 760 26 66.5 9690
1800 760 26 92.2 10490


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900x600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 1, 900x600, черный

472
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, серебро, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, серебро, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, бук, серебро, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, черный, белый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, черный, кромка ПВХ

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, ясень, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, ясень, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1300*800, ясень, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 140*70

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стол складной Уитни, белый

124
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый

14

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6404
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников

497
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный

119
В наличии 141 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, черный

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*900, бук, черный, кромка ПВХ

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1,1500*800, орех, шампань, кромка ПВХ

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 25 мм, 160*70

10
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, антрацит, 25 мм, 100*70

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70

7

Товар в корзине

Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, каркас белый
от 6 740
7 050 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стол складной Уитни, белый

124
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности