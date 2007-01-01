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Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый
5 оценок
5 9405
6 240 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - фото 1Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - фото 2Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый

Артикул: CH-068-462
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5890
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 8390
1500 760 26 66.5 9690
1800 760 26 92.2 10490


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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