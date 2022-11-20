Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Толщина столешницы16, 25 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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