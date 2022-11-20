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Стол Лофт-91

Артикул: CH-050-222
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Вес24,27 кг
  • Материал столешницыЛДСП, HPL, сосна 40мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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