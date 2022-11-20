Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина750 мм
- Высота750 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Вес24,27 кг
- Материал столешницыЛДСП, HPL, сосна 40мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Столешница Камо 2, HPL, круглая
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Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге
Стул Chilli Q, аквамарин велюр/ черный каркас
Подвесной светильник V2841-1P Alice 1*E27*60W
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