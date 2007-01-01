Характеристики товара
Описание
Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания.
МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА на стекле 6мм+6мм с принтом Порш грей.
Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм.
Каркас металл крашеный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес120 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет