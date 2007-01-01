Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раскладной Энгл, керамика, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Энгл, керамика, металл
14 оценок
96 590
Товар в корзине. Перейти
Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 1Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 2Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 3Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 4Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 5Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 6Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 7Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 8Стол раскладной Энгл, керамика, металл - фото 9

Стол раскладной Энгл, керамика, металл

Артикул: CH-071-976
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-6
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
Фотография товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания.

МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА на стекле 6мм+6мм с принтом Порш грей.

Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм.

Каркас металл крашеный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес120 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стол Четвинд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Барный стол Четвинд

37
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 90017
35 900 ₽

Стол Лофт Джимпи

49
Фотография товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

42
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19011
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 858 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный

46
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стол Пентагон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890

Стол Пентагон

164
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

11
Фотография товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670х755, произведённого компанией ChiedoCover
15 770
Оптовая цена

Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670х755

14
В наличии
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

15

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от32 99038
52 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Гэтсби

26
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 79057
42 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 09048
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

26
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49055
35 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро

26
В наличии 13 шт.
Хит
Фотография товара Комплект мебели Банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽

Комплект мебели Банкетный

166
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Настоящее фото товара Стол Промо, белый, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стол Промо, белый, дуб

9
Фотография товара Стол Керис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Керис, произведённого компанией ChiedoCover
35 090

Стол Керис

6
Фотография товара Обеденный стол Агенда, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Агенда, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Обеденный стол Агенда, белый, черный

13
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Стакс, черный/керамика бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стакс, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
24 590

Стол Стакс, черный/керамика бежевая

8

Товар в корзине

Стол раскладной Энгл, керамика, металл
Стол раскладной Энгл, керамика, металл
96 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности