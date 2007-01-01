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Настоящее фото товара Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань
5 оценок
91 790
Товар в корзине. Перейти
Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 1Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 2Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 3Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 4Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 5Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 6Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 7Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 8Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 9Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань - фото 10

Стол раскладной Энгл, керамика, металл, шампань

Артикул: CH-071-984
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания.

МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА на стекле 6мм+6мм с принтом Вик Дарк Грей.

Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм.

Каркас металл крашеный в цвет шампань.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветшампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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