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Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 140*73*76 - фото 1

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 140*73*76

Артикул: CH-073-080
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол на металлокаркасе Арго-М АМ.О-003 Ясень шимо/Белый 1400x730x760 Письменные столы на металлокаркасе серии Арго украсят ваш домашний интерьер. Прекрасным дополнением к данным столам будут тумбы и стеллажи серии Арго. У данного стола в столешнице есть два отверстия под провода, за счет чего на столе будет порядок. Столешница выполнена из высококачественного ЛДСП толщиной 22 мм. Металлокаркас сечение 50х25 мм, цвета антрацит. Столешница размером 1400х730х760 мм. Стол оснащен регулируемыми по высоте опорами, что обеспечивает устойчивость на неровном полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, ясень

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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