Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина600 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, ясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лидер 21,уличный из реек, 800*800, масло светлый орех, каркас черный
Стол на металлокаркасе CD-002, складной, дуб натуральный