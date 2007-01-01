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Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит - фото 1Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит - фото 2
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Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-077-150
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Боно» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в цвете "графит".

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота400 мм
  • Вес20.5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1340 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит
Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит
36 490
В корзине

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