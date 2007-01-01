Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Боно» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в цвете "графит".
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина600 мм
- Высота400 мм
- Вес20.5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1340 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет