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Стол обеденный Сканди М100, слоновая кость/орех - фото 1Стол обеденный Сканди М100, слоновая кость/орех - фото 2

Стол обеденный Сканди М100, слоновая кость/орех

Артикул: CH-052-993
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый, белый

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