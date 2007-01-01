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Настоящее фото товара Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор
14 оценок
85 79030
121 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 1Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 2Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 3Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 4Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 5Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 6Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 7Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 8Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 9Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 10Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 11Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 12Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 13Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 14Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 15Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор - фото 16
Распродажа

Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор

Артикул: CH-078-442
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Вес64 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный нераздвижной стол Феста – это идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего интерьера. Прямоугольная форма стола является классикой, которая никогда не выходит из моды. Стол прекрасно подходит для различных интерьеров и помещений, таких как гостиная, столовая, кухня или офис, добавляя функциональность и уют в любую обстановку.

Высококачественная керамическая столешница: стол обладает глянцевой премиальной столешницей из керамогранита, имитирующей черный мрамор. Поверхность размером 1400х850 мм со скошенной кромкой не царапается, не впитывает жидкость и легко моется, что обеспечивает долгий срок службы и минимальный уход.

Устойчивость к перепадам температур: стол идеально подходит для использования в любых условиях, не теряя своего великолепного вида.

Роскошный дизайн: кристально-черный фон столешницы с элегантными серыми прожилками и изысканными золотистыми деталями добавляет нотку роскоши и утонченности вашему интерьеру.

Элегантная овальная опора: металлическая основа черного цвета придает столу стабильность и стильный современный вид, идеально гармонируя с мраморной столешницей.

Стол Феста – это воплощение утонченного стиля и непревзойденного качества, которое украсит любой интерьер и станет вашим любимым местом для встреч и общения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Вес64 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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