Настоящее фото товара Стол Dors, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Dors
15 оценок
19 490
Стол Dors - фото 1Стол Dors - фото 2Стол Dors - фото 3Стол Dors - фото 4Стол Dors - фото 5Стол Dors - фото 6
3D-модель
Стол Dors

Артикул: CH-071-161
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес41,29 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес41,29 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

