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Стол Жи-Ши - фото 1

Стол Жи-Ши

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолья могут быть в двух вариантах

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Материал столешницымассив, сосна, массив сосны 40 мм
  • Материал подстольяметалл

Варианты столешницы

Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Жи-Ши - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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