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Обеденный стол Julla, графит

Артикул: CH-077-122
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Можно штабелировать стулья - да

Поставляется в разобранном виде

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный стол Julla, графит
Обеденный стол Julla, графит
20 390
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