Характеристики товара
Описание
Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 2 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.18 м3
Размер упаковки: 410х620х710 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота740 мм
- Вес7.25 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет