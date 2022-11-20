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Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 1Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 2Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 3Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 4Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 5Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 6Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 7Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 8Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый - фото 9

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый

Артикул: CH-052-729
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.


Количество в упаковке: 2 шт.
Вес брутто: 15,5 кг

Объем упаковки: 0.18 м3

Размер упаковки: 410х620х710 мм

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес7.25 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияТурция

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