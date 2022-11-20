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Стол рабочий Laptop, черное основание

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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Laptop, столешница натуральное дерево / основание черное

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Основные характеристики

  • Высота805 мм
  • Ширина535 мм
  • Длина1235 мм

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