Характеристики товара
Описание
Стол рабочий Laptop, столешница натуральное дерево / основание черное
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Ширина535 мм
- Длина1235 мм
Стол рабочий Laptop, столешница натуральное дерево / основание черное
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