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Стол рабочий Laptop

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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Laptop, столешница белая / основание натуральное дерево

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Основные характеристики

  • Высота805 мм
  • Ширина535 мм
  • Длина1235 мм

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