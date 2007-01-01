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Настоящее фото товара Стол Клор, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Клор, черный/керамика белая
11 оценок
65 890
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Стол Клор, черный/керамика белая - фото 1Стол Клор, черный/керамика белая - фото 2Стол Клор, черный/керамика белая - фото 3Стол Клор, черный/керамика белая - фото 4

Стол Клор, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-591
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300/1750 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес63.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Просторный стол с устойчивыми ножками, оставляющими достаточно пространства для комфортного размещения ног, особенно высоких людей. Столешница тонко оформлена, что создает дополнительное пространство и обеспечивает легкую посадку. Благодаря раздвижной конструкции длина стола может достигать 2 метров, предоставляя возможность без труда расположить всех приглашенных гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1750 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес63.7 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый, черный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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