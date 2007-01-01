Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит
13 оценок
59 980
Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит - фото 1Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит - фото 2Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит - фото 3Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит - фото 4Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит - фото 5
Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит

Артикул: CH-083-020
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Maru с насыщенным рисунком серого мрамора. Столешница выполнена из керамики - устойчива к перепадам температуры, к чрезмерной влаге, а любые загрязнения на поверхности легко устранимы. При необходимости длину стола можно увеличить со 120 см до 180 см. Раздвижной механизм позволяет легко раздвигать и сдвигать стол одному человеку с минимальным физическим усилием. Аккуратные металлические ножки в цвет столешницы образуют простую и надёжную конструкцию. Благодаря металлическому каркасу стол прочный и устойчивый, а пластиковые насадки надежно защищают пол от царапин. Стол раскладной Maru станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес64.7 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки883 мм
  • Глубина упаковки1287 мм
  • Вес упаковки68.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

