Характеристики товара
Описание
Лаконичный обеденный стол Maru с насыщенным рисунком серого мрамора. Столешница выполнена из керамики - устойчива к перепадам температуры, к чрезмерной влаге, а любые загрязнения на поверхности легко устранимы. При необходимости длину стола можно увеличить со 120 см до 180 см. Раздвижной механизм позволяет легко раздвигать и сдвигать стол одному человеку с минимальным физическим усилием. Аккуратные металлические ножки в цвет столешницы образуют простую и надёжную конструкцию. Благодаря металлическому каркасу стол прочный и устойчивый, а пластиковые насадки надежно защищают пол от царапин. Стол раскладной Maru станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Глубина1200 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес64.7 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки883 мм
- Глубина упаковки1287 мм
- Вес упаковки68.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет