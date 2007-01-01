Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, черный муар
6 оценок
16 890
Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, черный муар - фото 1
NEW

Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, черный муар

Артикул: CH-083-660
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки162 мм
  • Высота упаковки1006 мм
  • Глубина упаковки1462 мм
  • Вес упаковки55.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

