Характеристики товара
Описание
1шт / 2кор
вес 102кг
обьем 0,410м3
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина850 мм
- Высота760 мм
- Вес102 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
1шт / 2кор
вес 102кг
обьем 0,410м3
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