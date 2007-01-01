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Настоящее фото товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
5 оценок
58 59055
127 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 1Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 2Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 3Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 4Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 5Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 6Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 7
Распродажа

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

Артикул: CH-052-216
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес102 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол CREMONA с глянцевой керамической столешницей "белый мрамор" на белом каркасе

Описание модели:

  • вставка 60 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы;
  • рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • керамическая столешница глянцевая, толщина столешницы 13,5 мм (5,5 мм керамика + 8 мм стекло);
  • основание стола - металл, цвет - белый, ножки стола расположены по углам столешницы под углом;
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес102 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки102 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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