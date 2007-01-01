Характеристики товара
Описание
Стол CREMONA с глянцевой керамической столешницей "белый мрамор" на белом каркасе
Описание модели:
- вставка 60 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы;
- рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
- керамическая столешница глянцевая, толщина столешницы 13,5 мм (5,5 мм керамика + 8 мм стекло);
- основание стола - металл, цвет - белый, ножки стола расположены по углам столешницы под углом;
- Упакован в 2 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/2000 мм
- Ширина850 мм
- Высота760 мм
- Вес102 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки102 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет