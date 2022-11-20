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Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 1Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 2Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 3Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 4Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 5Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 6Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас - фото 7

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

Артикул: CH-052-216
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 2кор

вес 102кг

обьем 0,410м3

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес102 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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