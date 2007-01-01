Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Обеденный стол Sailing, белый, бежевый
Обеденный стол Sailing, белый, бежевый

Артикул: CH-083-231
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес86.7 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с лаконичным характером для актуальных интерьеров. Трапециевидное внушительное основание поддерживает прямоугольную столешницу из белой матовой керамики на основе МДФ с отделкой натуральным шпоном дуба. Который отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой.Дизайн основан на гармоничном взаимодействии индустриального духа и природной естественности. Поэтому модель будет эстетично смотреться и в квартире, и в загородном доме. Простая геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. За просторной столешницей места хватит всем вашим гостям. Радиусные углы отвечают за эргономику и безопасность. Стол Sailing дружелюбно подстроится под предлагаемые обстоятельства, с ним ваша обеденная зона станет стильной и комфортной.Столешница выполнена из белой матовой керамики на основе из МДФ с отделкой натуральным шпоном дуба. Такая комбинация материалов не только подчёркивает утончённый внешний вид, но и обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям, термическому воздействию и загрязнениям. Материал основания - МДФ облицованный натуральным шпоном дуба.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Модификации столаСкругленные углы
  • Цветбежевый, белый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Обеденный стол Sailing, белый, бежевый
