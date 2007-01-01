Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с лаконичным характером для актуальных интерьеров. Трапециевидное внушительное основание поддерживает прямоугольную столешницу из белой матовой керамики на основе МДФ с отделкой натуральным шпоном дуба. Который отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой.Дизайн основан на гармоничном взаимодействии индустриального духа и природной естественности. Поэтому модель будет эстетично смотреться и в квартире, и в загородном доме. Простая геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. За просторной столешницей места хватит всем вашим гостям. Радиусные углы отвечают за эргономику и безопасность. Стол Sailing дружелюбно подстроится под предлагаемые обстоятельства, с ним ваша обеденная зона станет стильной и комфортной.Столешница выполнена из белой матовой керамики на основе из МДФ с отделкой натуральным шпоном дуба. Такая комбинация материалов не только подчёркивает утончённый внешний вид, но и обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям, термическому воздействию и загрязнениям. Материал основания - МДФ облицованный натуральным шпоном дуба.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес86.7 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Модификации столаСкругленные углы
- Цветбежевый, белый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет