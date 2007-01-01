Характеристики товара
Описание
Стол Oscan - это прекрасное решение для тех, кто ценит красоту и натуральность в садовой мебели. Его алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из натурального тика придает ему уникальный внешний вид.
Тик - это древесина, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Благодаря этому, стол Oscan подойдет для использования как на открытом воздухе, так и в помещении.
Благодаря своей конструкции, стол Oscan легко чистится и не требует особого ухода. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома.
Выбирайте качественную садовую мебель от Oscan и наслаждайтесь комфортом и уютом в любое время года!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материалтик
- Материал каркасаалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет