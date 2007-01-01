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Обеденный стол Oscan со столешницей из тика

Артикул: CH-077-051
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Oscan - это прекрасное решение для тех, кто ценит красоту и натуральность в садовой мебели. Его алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из натурального тика придает ему уникальный внешний вид.

Тик - это древесина, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Благодаря этому, стол Oscan подойдет для использования как на открытом воздухе, так и в помещении.

Благодаря своей конструкции, стол Oscan легко чистится и не требует особого ухода. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома.

Выбирайте качественную садовую мебель от Oscan и наслаждайтесь комфортом и уютом в любое время года!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалтик
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный стол Oscan со столешницей из тика
Обеденный стол Oscan со столешницей из тика
103 490
В корзине

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