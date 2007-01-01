Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Gravia — стиль и функциональность для современного интерьера.
Материалы и цвета. Столешница выполнена из прочной керамики, устойчивой к царапинам и пятнам. Основание из МДФ отличается надежностью и элегантным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер.
Дизайн. Прямоугольная форма стола и лаконичный стиль делают его универсальным решением для обеденной зоны. Темная керамическая поверхность придает модели современный и изысканный вид, а раскладной механизм позволяет адаптировать стол к различным ситуациям.
Функциональность. Возможность раскладывания увеличивает длину стола с 160 до 240 см, обеспечивая место для большего количества гостей. Максимальная нагрузка до 100 кг делает стол практичным для ежедневного использования.
Место использования. Идеально подходит для столовой, кухни или просторной гостиной. Стол Gravia станет стильным акцентом в вашем доме, объединяя эстетичность и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600/2400 мм
- Глубина900 мм
- Высота765 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаМДФ
- Цветсерый, темно-коричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки96.50 кг
- Изделия стопируютсяНет