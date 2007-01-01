Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Opera 180х90 столешница белый мрамор керамика ножки плиссе металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1800 мм
- Высота760 мм
- Вес68.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал столешницыкерамика
- Цветбелый
- КаркасМДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки1730 мм
- Вес упаковки89.4 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1920
- Изделия стопируютсяНет