Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Opera 180х90 белый
26 оценок
54 59023
70 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Opera 180х90 белый - фото 1Стол обеденный Opera 180х90 белый - фото 2Стол обеденный Opera 180х90 белый - фото 3Стол обеденный Opera 180х90 белый - фото 4Стол обеденный Opera 180х90 белый - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Opera 180х90 белый

Артикул: CH-053-300
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес68.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Сейми Ланс, 1600*900, мрамор, золото
Фотография товара Стол обеденный Сейми Ланс, 1600*900, мрамор, золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Belluno 160 белый мрамор матовый
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Opera 180х90 столешница белый мрамор керамика ножки плиссе металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес68.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1730 мм
  • Вес упаковки89.4 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1920
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый

42
Фотография товара Стол деревянный Красидиано орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 590
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

33
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный

43
  • черный
  • серый, черный
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)

34
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43
Фотография товара Стол Лофт-83 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Лофт-83

52
Фотография товара Стеклянный стол Smoke черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Smoke черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стеклянный стол Smoke черный

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный

5
В наличии 39 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Распродажа
Фотография товара Стол Leith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leith, произведённого компанией ChiedoCover
от19 8902
20 290 ₽

Стол Leith

15
Настоящее фото товара Кухонный стол Варкаус, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кухонный стол Варкаус, белый

12
Фотография товара Стол Гастон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гастон, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол Гастон

7
Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 89017
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Орех

14
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Натуральное дерево

15
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Луизиана белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Луизиана белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Стол раздвижной Луизиана белый

14
  • белый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Обеденный стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
37 790
Оптовая цена

Обеденный стол Мерано

13
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Артифекс, орех, 100*75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артифекс, орех, 100*75, произведённого компанией ChiedoCover
27 19022
34 590 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Артифекс, орех, 100*75

26
  • орех
  • темно-коричневый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Opera 180х90 белый
Стол обеденный Opera 180х90 белый
от 54 590
70 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности