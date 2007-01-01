Характеристики товара
Описание
Стол Клип - это стильное и элегантное современное решение итальянских дизайнеров разработанное специально для коммерческого использования в помещении и на улице.Стол изготовлен из стеклопластика с перфорированной большой столешницей, легкий, удобный в использовании и хранении - разборный, нескользящие ножки, гладкая бесшовная матовая поверхность, с закругленными углами и профилями.Столик из пластика Clip 80 представлен в широкой цветовой гамме* и удачно дополнит любое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле, дачный участок.
Стулья и столы светлых оттенков не нагреваются на солнце и подходят практически к любому экстерьеру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Вес12.1 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалполипропилен, стекловолокно
- Цветзеленый
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки13.95 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет