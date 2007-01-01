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Настоящее фото товара Стол Клип, агава, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Клип, агава
8 оценок
21 090
Товар в корзине. Перейти
Стол Клип, агава - фото 1

Стол Клип, агава

Артикул: CH-089-046
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Клип - это стильное и элегантное современное решение итальянских дизайнеров разработанное специально для коммерческого использования в помещении и на улице.Стол изготовлен из стеклопластика с перфорированной большой столешницей, легкий, удобный в использовании и хранении - разборный, нескользящие ножки, гладкая бесшовная матовая поверхность, с закругленными углами и профилями.Столик из пластика Clip 80 представлен в широкой цветовой гамме* и удачно дополнит любое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле, дачный участок.

Стулья и столы светлых оттенков не нагреваются на солнце и подходят практически к любому экстерьеру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12.1 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалполипропилен, стекловолокно
  • Цветзеленый
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки13.95 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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