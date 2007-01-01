Характеристики товара
Описание
Практичный многофункциональный стол выполнен из прочной пластиковой оплетки. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью. Столешница выполнена из закаленного стекла. Прочная пластиковая плоская оплетка. Атмосферо- и УФ-устойчивая Каркас из нержавеющего алюминия, атмосферо- и уф-стойкий каркас. Толщина стенки трубы – 1,5 мм/
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота430 мм
- Вес7.8 кг
- Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
- Количество мест2
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки8 кг