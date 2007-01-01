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Стол садовый Луми, слоновая кость

Артикул: CH-028-528
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Практичный многофункциональный стол выполнен из прочной пластиковой оплетки. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью. Столешница выполнена из закаленного стекла. Прочная пластиковая плоская оплетка. Атмосферо- и УФ-устойчивая Каркас из нержавеющего алюминия, атмосферо- и уф-стойкий каркас. Толщина стенки трубы – 1,5 мм/

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота430 мм
  • Вес7.8 кг
  • Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
  • Количество мест2
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки8 кг

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Товар в корзине

Стол садовый Луми, слоновая кость
Стол садовый Луми, слоновая кость
12 490
В корзине

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