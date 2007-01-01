Характеристики товара
Описание
Круглый стильный стол Teori из полипропилена представляет собой современное и функциональное решение для вашего интерьера в доме или саду. Легкий, прочный и устойчивый к воздействию влаги и погодных условий. Полипропилен легко чистится, что делает уход за столом простым и удобным.
Варианты расцветки: белый, черный, белый/черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет