Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый
Ждем вас в МЦ "Roomer" на 3 этаже (рядом с салоном "Галерея Света") по адресу: м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 26, ежедневно с 10:00 до 22:00
Перейдите, чтобы узнать подробности
Перейдите, чтобы узнать подробности