Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина510 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул уличный Стрит
Стул уличный Анри
Стул уличный Фотон
Стул Лофт-5
Стул Лофт-6
Стул Лофт-11
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12
Стул Лофт-12 Н
Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
Стол Лидер 16, D1600
Стол Лидер 2, 1800x900, белый
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Стол ЛИРА/180, 1400x900
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий