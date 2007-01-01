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Настоящее фото товара Стул уличный Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
Стул уличный Прайд
60 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул уличный Прайд

Артикул: CH-050-249
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Прайд — это практичная и эффектная посадка для террас, летних веранд, кафе и общественных пространств, где ценят надежность и современную эстетику.

Спинка выполнена из горизонтальных планок: она обеспечивает комфортную поддержку и добавляет дизайну графичность. Удобные подлокотники помогают расслабиться, а планчатое сиденье делает посадку комфортной и практичной для ежедневного использования. За счёт открытой конструкции стул «дышит» и хорошо подходит для пространств, где важны вентиляция и быстрое высыхание после уборки.

Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому в этой модели особое внимание уделено качеству материалов и соединений: металлический каркас устойчив к механическим нагрузкам, а деревянные элементы рассчитаны на регулярное использование и просты в обслуживании.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: гладкие поверхности удобно очищаются, а конструкция не требует сложного обслуживания.
• Современный лофт‑дизайн: строгая геометрия и сочетание металла с деревом подчеркнут стиль вашего пространства.
• Комфорт для гостей: подлокотники и продуманная спинка обеспечивают удобную посадку.
• Долгосрочная инвестиция: надёжные материалы и крепкая рама позволяют надолго забыть о замене мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул уличный Прайд - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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