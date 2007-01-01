Характеристики товара
Описание
Стул Прайд — это практичная и эффектная посадка для террас, летних веранд, кафе и общественных пространств, где ценят надежность и современную эстетику.
Спинка выполнена из горизонтальных планок: она обеспечивает комфортную поддержку и добавляет дизайну графичность. Удобные подлокотники помогают расслабиться, а планчатое сиденье делает посадку комфортной и практичной для ежедневного использования. За счёт открытой конструкции стул «дышит» и хорошо подходит для пространств, где важны вентиляция и быстрое высыхание после уборки.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому в этой модели особое внимание уделено качеству материалов и соединений: металлический каркас устойчив к механическим нагрузкам, а деревянные элементы рассчитаны на регулярное использование и просты в обслуживании.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: гладкие поверхности удобно очищаются, а конструкция не требует сложного обслуживания.
• Современный лофт‑дизайн: строгая геометрия и сочетание металла с деревом подчеркнут стиль вашего пространства.
• Комфорт для гостей: подлокотники и продуманная спинка обеспечивают удобную посадку.
• Долгосрочная инвестиция: надёжные материалы и крепкая рама позволяют надолго забыть о замене мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина510 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет