Характеристики товара
Описание
Прочные пластиковые Fun chair идеально подходят для игровых модулей или интерактивных игровых систем. Комбинируйте стулья в разных цветах для получения дополнительного веселого результата! Стулья легко складываются и доступны в следующих цветах: синий, тёмно-синий цвет, красный, желтый и зеленый.
Эргономичный дизайн стульчика нацелен на хорошую осанку детей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина330 мм
- Высота530 мм
- Высота до сиденья290 мм
- Вес1,7 кг
- Материалпластик
- Цветжелтый