Кресло детское с подставкой для ног Hurry, голубой
Кресло детское с подставкой для ног Hurry, голубой
7 190
Кресло детское с подставкой для ног Hurry, голубой - фото 1
Кресло детское с подставкой для ног Hurry, голубой

Артикул: CH-083-608
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота830/920 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!

Обивка кресла выполнена из износостойкого велюра. Такая ткань не только приятна наощупь, но и легко чистится.
Для набивки сиденья используется новый качественный поролон, который при правильной эксплуатации долгое время сохраняет исходную форму и остается упругим.
Спинка анатомической формы поддерживает поясницу и помогает сохранять правильную осанку. Её можно регулировать вперёд или назад, изменяя глубину сиденья под индивидуальные потребности ребёнка.
Подлокотники при необходимости можно откидывать вверх, чтобы они не стесняли движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьявелюр
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.86 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

