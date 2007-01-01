Характеристики товара
Описание
Можно использовать на открытом воздухе, так как мебель устойчива к погодным условиям и загрязнениям. Прочная и легкая табуретка без труда выдержит капризы погоды и активные игры. Отличное решение для использования на свежем воздухе. А когда летний сезон закончится, мебель достаточно протереть и затем убрать на хранение. Изготовлено из безвредного полипропилена. Удобный детский табурет: ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Эту легкую, но устойчивую мебель ребенок без труда перенесет из комнаты в комнату или в сад. Легко собрать – компоненты просто соединяются до щелчка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет