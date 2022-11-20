Стол обеденный прямоугольный с прочной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Текс, синий
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)
Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая