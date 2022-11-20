Стол с тонированной стеклянной столешницей

13 оценок

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Стол с тонированной стеклянной столешницей

4.6
9 990 ₽
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Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл
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Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный прямоугольный с тонираванной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветпрозрачный
  • Размер1200*800 мм

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