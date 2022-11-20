Стол обеденный прямоугольный с тонираванной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стул Виота 223, серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая