Стол обеденный прямоугольный с тонированной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл
Стул Азия 25мм
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино
Стул Виота 223, Stone
Стул Lazzoli 1802
Стул RACE (НА ПРУТКЕ)
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая